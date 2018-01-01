Во Львове произошло тройное ДТП с участием полиции охраны, есть пострадавшие Сегодня, 20:04 37 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: zlatopil.com.ua

В пятницу, 7 декабря, во Львове произошло тройное ДТП с участием служебного автомобиля полиции охраны, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщили в областной полиции, водитель гражданского автомобиля Volkswagen Caddy не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в левую часть полицейского авто Renault Logan, который вследствие этого столкнулся с грузовиком ГАЗ-3307.

Отмечается, что работники роты по физической безопасности Управления полиции охраны во Львовской области на служебном автомобиле Renault Logan осуществляли доставку к месту несения службы вооруженного наряда.

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В результате ДТП работники полиции охраны и водитель Volkswagen Caddy получили телесные повреждения.

"36-летнего, 35-летнего и 42-летнего полицейских госпитализировали в больницу скорой помощи. Водитель Volkswagen с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался", - сообщили в полиции изданию Zaxid.net.

По данным представителя местной полиции, у полицейских диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица.