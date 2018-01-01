Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Эрнандо де Сото
Давайте снова научимся договариваться
Ксения Туркова
Как мы говорим о том, что происходит между Россией и Украиной
Андрей Смирнов
Друг Украины №1
Кристина Бердинских
Борцы за справедливость-2018

Во Львове произошло тройное ДТП с участием полиции охраны, есть пострадавшие

Сегодня, 20:04
37
Цей матеріал також доступний українською

Иллюстративное фото

Фото: zlatopil.com.ua

В пятницу, 7 декабря, во Львове произошло тройное ДТП с участием служебного автомобиля полиции охраны, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщили в областной полиции, водитель гражданского автомобиля Volkswagen Caddy не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в левую часть полицейского авто Renault Logan, который вследствие этого столкнулся с грузовиком ГАЗ-3307.

Отмечается, что работники роты по физической безопасности Управления полиции охраны во Львовской области на служебном автомобиле Renault Logan осуществляли доставку к месту несения службы вооруженного наряда.

На Закарпатье в ДТП с опрокидыванием погибли два человека, еще двое травмированы

В результате ДТП работники полиции охраны и водитель Volkswagen Caddy получили телесные повреждения.

"36-летнего, 35-летнего и 42-летнего полицейских госпитализировали в больницу скорой помощи. Водитель Volkswagen с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался", - сообщили в полиции изданию Zaxid.net.

По данным представителя местной полиции, у полицейских диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица.

Теги:   Полиция ДТП Львов

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 19:09

article_img
"Держатся мужественно". Украинский консул посетил четырех моряков в СИЗО Москвы - Денисова

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3820
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2685
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
2363
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13674
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10645
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8307
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28952
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25087
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20278

Читайте также

Страны

Сегодня, 20:44

article_img
В России священник хвастался богатой жизнью в Instagram, но потом удалил аккаунт
Страны

Сегодня, 19:40

article_img
Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый
Карточки

Сегодня, 17:51

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас