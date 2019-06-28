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Во Львове в локомотивном депо вспыхнул пожар

Вчера, 21:41
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ГСЧС

Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м.

Во Львове возник пожар на территории локомотивного депо Львов-Запад недалеко от железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает областная ГСЧС.

Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Таллинская, 1 поступило к спасателям в 17:01.

Возгорание возникло на территории локомотивного депо в ремонтном цехе. Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м.

По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, к тушению привлечены 17 спецавтомобилей.

«Угрозы для населения, прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет», — говорится в сообщении.

Теги:   Локомотивы Пожежа Львов

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