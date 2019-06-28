Во Львове в локомотивном депо вспыхнул пожар
Во Львове возник пожар на территории локомотивного депо Львов-Запад недалеко от железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает областная ГСЧС.
Согласно информации, сообщение о пожаре на улице Таллинская, 1 поступило к спасателям в 17:01.
Возгорание возникло на территории локомотивного депо в ремонтном цехе. Горит кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м.
По состоянию на 19.30 пожар локализован, продолжается ликвидация.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, к тушению привлечены 17 спецавтомобилей.
«Угрозы для населения, прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет», — говорится в сообщении.