Во Львове горсовет призвал фотографировать неправильно припаркованные машины. Штрафы пойдут на ВСУ

30 марта, 21:50
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Неправильная парковка во Львове (Фото:Роман Балук via Львовский горсовет)

Неправильная парковка во Львове (Фото:Роман Балук via Львовский горсовет)

Львовский горсовет объявил о старте акции Донать фотонарушения парковок на ВСУ. Жителей города призывают фотографировать неправильно припаркованные автомобили.

Штрафы за это направят на помощь украинским военным, сообщает пресс-служба горсовета.

Там отмечали, что за нарушение правил остановки или стоянки водители должны заплатить штраф, минимальный размер которого составляет 340 грн. Однако он может увеличиваться до 680 грн в зависимости от специфики правонарушения. Если нарушитель уплачивает штраф в течение 10 дней, то его сумма уменьшается вдвое.

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К примеру, 28 марта в горсовете сообщили, что за прошедшую неделю инспекторы по парковке оштрафовали более 5,5 тысячи водителей за нарушение правил остановки или стоянки авто на сумму более 2 млн грн. Эти средства поступают в местный бюджет, в том числе их направляют на нужды армии.

Для участия в объявленной акции нужно отправить фото неправильно припаркованного авто через соцсети горячей линии города: Telegram-бот или страницу в Facebook.

«Жители могут приобщиться одновременно как к благоустройству города, так и к донации средств на Вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что с начала 2023 года от жителей на горячую линию поступило более 300 фотофиксаций нарушений парковки автомобилей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Львов Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Парковка Неправильная парковка

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