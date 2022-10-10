Во Львове под ракетный удар попала критическая инфраструктура: часть города без света, нет горячей воды
Во Львове ракеты попали в объект критической инфраструктуры (Фото:Суспільне Львів)
Во Львове под ракетный удар попал объект критической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.
Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.
Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.
Садовой также отметил, что часть города без электроэнергии: не работает треть светофоров.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Утром 10 октября террористическая армия РФ массировано ударила ракетами по разным регионам Украины.