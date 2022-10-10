Во Львове под ракетный удар попала критическая инфраструктура: часть города без света, нет горячей воды

10 октября, 10:47
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Во Львове ракеты попали в объект критической инфраструктуры (Фото:Суспільне Львів)

Во Львове ракеты попали в объект критической инфраструктуры (Фото:Суспільне Львів)

Во Львове под ракетный удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.

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Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Садовой также отметил, что часть города без электроэнергии: не работает треть светофоров.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Утром 10 октября террористическая армия РФ массировано ударила ракетами по разным регионам Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Львов Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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