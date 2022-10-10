Во Львове под ракетный удар попала критическая инфраструктура: часть города без света, нет горячей воды 10 октября, 10:47 Во Львове ракеты попали в объект критической инфраструктуры (Фото:Суспільне Львів)

Во Львове под ракетный удар попал объект критической инфраструктуры.



Об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.

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Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Садовой также отметил, что часть города без электроэнергии: не работает треть светофоров.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Утром 10 октября террористическая армия РФ массировано ударила ракетами по разным регионам Украины.