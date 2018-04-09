Во Львове после конфликта с охранниками ресторана умер 31-летний мужчина

Очевидцы сообщают, что мужчина умер после того, как его избила охрана заведения

В ночь на понедельник, 9 апреля, после конфликта в одном из львовских ресторанов умер 31-летний житель Червонограда.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светлану Добровольскую.

По ее словам, пока точно неизвестно, от чего умер посетитель ресторана.

"Около 3:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - рассказала Добровольская.

По информации полиции, в ресторане действительно был конфликт с охранниками.

Очевидцы сообщают, что мужчина умер после того, как его избила охрана заведения.

В самом ресторане отказались комментировать этот случай.

Издание отмечает, что ресторан Старгород уже не первый раз фигурирует в подобных инцидентах. Последний из них был в декабре 2017 года, когда охранников заведения обвинили в избиении участников АТО.

Ранее сообщалось, что во львовском ресторане отравились по меньшей мере 12 человек.