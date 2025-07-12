Во Львове в результате российской атаки зафиксированы попадания в инфраструктурные объекты и жилые помещения

В ночь на 12 июля во Львове зафиксирована вражеская воздушная атака, в результате которой произошло по меньшей мере одно попадание в городе.

Обновлено 05:45

Председатель ОВА Козицкий добавил, что в результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом. Есть частичное разрушение подъезда. Произошла утечка газа и воды. Предварительно погибших и травмированных нет. Пожаров нет. На месте работают 20 спасателей и другие службы.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Атака на город продолжается. Главное сейчас — безопасность каждого жителя. Настойчиво призываю оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги», — подчеркнул мэр.

По состоянию на 04:37 известно о пожаре на крыше нежилого помещения в Железнодорожном районе. Горит кровля на площади около 200 квадратных метров. Кроме того, поврежден жилой дом в районе улицы Мирополита Андрея.

После этого, в 04:49, в городе снова были слышны взрывы.

Мэр отметил, что инфраструктурные потери — не самое страшное: «Самая большая беда — это потерянные жизни».