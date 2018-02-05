Во Львове полиция задерживает автобусы крупнейшего перевозчика

Полицейские Львова из-за долгов владельца изымают автобусы предприятия горсовета ПАО АТП-1.
Правоохранители задержали и увезли на сохранение три автобуса (Электрон, ЧАЗ и Атаман).
Об этом рассказал директор перевозчика Орест Хамула, сообщили в пресс-службе горсовета.
По его словам, все автобусы предприятия есть в системе видеофиксации Рубеж, поскольку АТП-1 имеет долговые обязательства за покупку автобусов в 2010 году перед Львовскими автобусными заводами.
Частное акционерное предприятие АТП-1 создано Львовской мэрией и подчиняется городскому управлению транспорта.
По данным Zaxid.net, всего у этого предприятия уже 11 задержанных или заблокированных без права выезда транспортных средств.
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