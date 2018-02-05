Во Львове полиция задерживает автобусы крупнейшего перевозчика

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Предприятие имеет долги за приобретенные в 2010 году автобусы
Фото: Львовский горсовет

Предприятие имеет долги за приобретенные в 2010 году автобусы

Полицейские Львова из-за долгов владельца изымают автобусы предприятия горсовета ПАО АТП-1.

Правоохранители задержали и увезли на сохранение три автобуса (Электрон, ЧАЗ и Атаман).

Об этом рассказал директор перевозчика Орест Хамула, сообщили в пресс-службе горсовета.

По его словам, все автобусы предприятия есть в системе видеофиксации Рубеж, поскольку АТП-1 имеет долговые обязательства за покупку автобусов в 2010 году перед Львовскими автобусными заводами.

Частное акционерное предприятие АТП-1 создано Львовской мэрией и подчиняется городскому управлению транспорта.

По данным Zaxid.net, всего у этого предприятия уже 11 задержанных или заблокированных без права выезда транспортных средств.

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