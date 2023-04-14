Во Львове подожгли храм Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Полиция открыла дело

14 апреля, 11:47
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Неизвестные совершили поджог двух боковых дверей церкви Рождества Пресвятой Бородоцицы УГКЦ (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

Неизвестные совершили поджог двух боковых дверей церкви Рождества Пресвятой Бородоцицы УГКЦ (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

Во Львове на Сихове неизвестные подожгли церковь Рождества Пресвятой Бородицы УГКЦ в ночь на пятницу, 14 апреля. В результате возгорания сгорела дверь.

Как сообщает Львовский городской совет, поджог двух боковых дверей произошел в 4 утра. На месте нашли связанную одежду, из-за которой, вероятно, могло начаться возгорание на площади 4 кв. м.

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Служба охраны сразу вызвала спасателей. Огонь не успел разгореться, пожар тушили около 10 минут.

Максим Козицкий/Telegram
Фото: Максим Козицкий/Telegram
Максим Козицкий/Telegram
Фото: Максим Козицкий/Telegram

«Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут», — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Полиция расследует поджог церкви и обрабатывает видео с камер наблюдения. По факту пожара возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Максим Козицкий/Telegram
Фото: Максим Козицкий/Telegram

Мэр города Андрей Садовый назвал попытку поджога храма «последними конвульсиями „русского мира“ во Львове». Он призвал жителей города быть внимательными и осторожными.

5 апреля громада главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в ПЦУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Поджег Церковь УГКЦ Пожежа

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