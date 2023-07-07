Во Львове под завалами нашли тело еще одного человека 7 июля, 00:11 Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

В четверг вечером, 6 июня, во время разбора завалов во Львове спасатели обнаружили тело женщины. Количество жертв возросло до шести.

Обновлено в 00:10: Из-под завалов дома достали тело еще одной женщины. Количество жертв возросло до семи человек.



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Он уточнил, что спасатели разобрали уже 70% разрушений. Работа продолжается.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что под завалами могут находиться пять человек.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.