Во Львове под завалами нашли тело еще одного человека
Последствия российского удара по Львову, 6 июля (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
В четверг вечером, 6 июня, во время разбора завалов во Львове спасатели обнаружили тело женщины. Количество жертв возросло до шести.
Обновлено в 00:10: Из-под завалов дома достали тело еще одной женщины. Количество жертв возросло до семи человек.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он уточнил, что спасатели разобрали уже 70% разрушений. Работа продолжается.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что под завалами могут находиться пять человек.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.