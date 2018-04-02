Во Львове планируют приостановить отопительный сезон

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Львов ожидает прихода настоящей весны
Львовский городской совет/Facebook

Львов ожидает прихода настоящей весны

Из-за прогнозируемого потепления со вторника, 3 апреля, во Львове планируют приостановить централизованное теплоснабжение.

Об этом со ссылкой на Львовтеплоэнерго сообщает пресс-служба городского совета.

Кроме того, власти города могут завершить отопительный сезон в случае, если температура будет и дальше подниматься.

По информации муниципалитета, приостановление теплоснабжения начнется после 10 часов. В то же время в бюджетных учреждений отопление могут продолжить подавать на основе обращений от руководителей учреждений.

Напомним, в Киеве отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 °С.

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