Во Львове планируют приостановить отопительный сезон

Из-за прогнозируемого потепления со вторника, 3 апреля, во Львове планируют приостановить централизованное теплоснабжение.
Об этом со ссылкой на Львовтеплоэнерго сообщает пресс-служба городского совета.
Кроме того, власти города могут завершить отопительный сезон в случае, если температура будет и дальше подниматься.
По информации муниципалитета, приостановление теплоснабжения начнется после 10 часов. В то же время в бюджетных учреждений отопление могут продолжить подавать на основе обращений от руководителей учреждений.
Напомним, в Киеве отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 °С.
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