Во Львове пьяная женщина-врач принимала детей

В областной детской больнице ОХМАТДЕТ назначили служебное расследование по факту приема пациентов врачом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила главный врач ОХМАТДЕТа Марьяна Возница на своей странице в Facebook.

"К сожалению, и среди медицинского сообщества есть люди, которые безответственно и безразлично трактуют свою работу... Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это. Один человек поставил под сомнение и под угрозу много сверхважных вещей одномоментно", - заявила она.

О нетрезвом враче впервые сообщили родители одной из пациенток, которые пришли на осмотр в воскресенье, 15 апреля. Родители вызвали полицию и написали заявление, после чего правоохранители забрали женщину на освидетельствование. Издание Форпост уточнило, что речь идет о педиатре Елене Бабич.

"11:00 утра - она ​​уже "готова", хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение дочери ребенка, употребляла вся смена", - написала в Facebook пользовательница Оксана.

По ее словам, нетрезвый врач не смогла диагностировать у ее дочери ангину. "Она, осмотрев дочь, сказала, что она здорова, ничего не назначила, направление на анализы не дала. После осмотра у трезвого врача и сдачи анализов, поставили диагноз - начало ангины, назначили антибиотик и другие лекарства", - добавила она.

Напомним, врач в состоянии алкогольного опьянения принимал жертв ДТП, произошедшего под Киевом на Бориспольской кольцевой дороге.