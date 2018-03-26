Во Львове патрульные остановили водителя маршрутки с количеством алкоголя в 12 раз выше нормы

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В салоне маршрутки пассажиров не было
Фото: полиция

В салоне маршрутки пассажиров не было

Патрульные Львова составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя 116 маршрутки, которая курсирует по маршруту АС-5 Львов - Пустомыты.

Очевидцы вызвали полицейских из-за того, что маршрутка ехала по улице Стрыйской, создавая препятствия для других автомобилей.

Инспекторы обнаружили автобус марки БАЗ, в салоне пассажиров не было.

Поскольку 39-летний водитель проявлял признаки опьянения, ему предложили пройти тест на драгере. В присутствии свидетелей он прошел проверку. Оказалось, что в крови водителя было 2,49 промилле, а это более чем в 12 раз превышает норму (0,2 промилле).

Инспекторы вызвали представителя перевозчика, чтобы забрали транспортное средство. В отношении водителя составили протокол за пьяное вождение.

Правоохранители отметили, что это уже второй раз в этом году патрульные оформляют протокол за нетрезвое управления на водителя маршрутки.

Напомним, ранее патрульные во Львове обнаружили водителя с рекордной концентрацией алкоголя в крови, которая в 24 раза превышала норму.

Следует отметить, что власти Львова решила окончательно отказаться от маршруток.

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