Во Львове пьяный мужчина на скутере устроил гонки с патрульными — видео Сегодня, 10:33 1449 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео патрульной полиции О пьяном скутеристе патрульным сообщили случайные очевидцы Скриншот с видео патрульной полиции

Львовским правоохранителям пришлось устроить погоню за мужчиной на скутере, которого заподозрили в вождении в пьяном виде.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook патрульная служба.

Как сообщается, на улице Мечникова к полицейским обратились местные жители, которые указали им на скутериста, употреблявшего на их глазах алкоголь.

Когда же один из патрульных начал к нему приближаться, мужчина попытался скрыться.

При этом, пока второй полицейский разворачивал машину, чтобы начать погоню, к его напарнику, попытавшемуся догнать нарушителя пешком, подъехал автомобиль Subaru, водитель которого предложил свою помощь.

В итоге двумя машинами скутериста догнали и задержали.

«36-летний мужчина сначала сказал, что выпил только слабоалкогольное пиво, а когда услышал о последствиях, то забрал свои слова назад. Ему предложили пройти проверку, однако он отказался. На водителя скутера составили протокол», — рассказали патрульные.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.