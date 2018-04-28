Во Львове пассажиры перекрыли движение поездов из-за нехватки места в вагонах

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Пассажиры требовали добавить к поезду больше вагонов
Фото: Стражи 1

Пассажиры требовали добавить к поезду больше вагонов

Вечером в пятницу, 27 апреля, на железнодорожной станции Скнилов во Львове около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички Львов-Мукачево и заблокировали ее движение. Люди жаловались, что четыре вагона - очень переполнены и пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов к поезду.

Об этом сообщает Варта 1.

На станции Скнилов 4-вагонный поезд Львов-Лавочное догнал предыдущий, тоже 4-вагонный Львов-Мукачево, который отправился из Львова на 40 минут раньше. Оба заполненные людьми поезда были заблокированы.

Блокирование продолжалось более полутора часа. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона и движение по железнодорожному пути было восстановлено.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся грузовой поезд, заблокировав пути пассажирских поездов.

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