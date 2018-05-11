Во Львове отказались от выступления Козловского из-за его участия в концерте 9 мая в Москве

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Певцу найдут замену, а его московский вояж во Львове расценили как участие в пропагандистской акции
Фото Галерея рыцарей/Facebook

Певцу найдут замену, а его московский вояж во Львове расценили как участие в пропагандистской акции

Львовский клуб отказался от выступления певца Виталия Козловского.

В официальном сообщении развлекательного заведения указывается, что причиной отмены выступления и замены артиста является участие Козловского на параде в Москве 9 мая.

Сам артист пытался объяснить свое решение о посещении мероприятия страны-оккупанта тем, что культура является "вне политики", а вторжение войск России на Донбасс, по его мнению, является "противостоянием политиков".

"Противостояние политиков (именно политиков, а не простых людей !!!), которое происходит сейчас и приводит к новой войне и смертей моих земляков - это страшно, но это не должно нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945-м", - считает исполнитель.

Напомним, в Кривом Роге во время официальных торжеств ко Дню победы исполнили песню Верните память о русских солдат в Сирии. Городская власть объяснила, что песни к 9 мая выбирали, "учитывая тематику мероприятия".

 

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