Во Львове от отравления угарным газом погибли три человека и собака

В старом доме с печным отоплением погибли три человека и собака

В среду, 7 марта, в одном из многоквартирных домов Львова от отравления угарным газом погибли три человека и собака.

Как сообщили во Львовском городском совете, в доме на ул. Сигновка, 46а на разных этажах обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Тело мужчины 1965 года обнаружили на первом этаже, тела мужчины, женщины, 1955 года рождения, и собаки - на втором этаже двухэтажного дома.

По предварительным данным, смерть всех троих жителей дома вызвана отравлением угарным газом.

"Отопление в доме печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка. Поэтому, предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом", - заявили в горсовете.

Напомним, что в Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме. По предварительной версии, люди отравились угарным газом из-за печного отопления в помещении.