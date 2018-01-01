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Во Львове отстранили судью, которого несколько раз поймали пьяным за рулем

Сегодня, 15:26
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Судья Зеновий Макойда

Фото: Фото : Николай Тыс/ZIK

Высший совет правосудия на два месяца отстранил от должности судью апелляционного суда Львовской области Зеновия Макойду и обязал его пройти курс повышения квалификации по вопросам судейской этики.

Как сообщили в ВСП, основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности стало обращение областного правления Службы безопасности Украины о том, что судью несколько раз задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники патрульной полиции Львова остановили судью ночью 2 ноября 2016 года за то, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,16 промилле) выехал на полосу встречного движения. Во время общения с правоохранителями он употреблял ненормативную лексику.

Кроме того, по данным СБУ, это не единственный случай управления судьей Макойдой в состоянии алкогольного опьянения.

В обращении СБУ указано, что Зеновия Макойду по меньшей мере трижды подозревали в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. При этом во всех этих случаях судье удавалось избегать ответственности.

Напомним, что в 2017 году протестующие заставили судью Зеновия Макойду подать в отставку из-за его решения отпустить под залог виновника гибели трех охранников Львовского хладокомбината.

Теги:   Судья Вождение в нетрезвом виде Пьяный водитель Львов

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