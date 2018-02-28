Во Львове остановили водителя-"рекордсмена" по содержанию алкоголя в крови - видео

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Водитель спровоцировал тройное ДТП. К счастью, никто не пострадал
Кадр с нагрудной камеры патрульного

Водитель спровоцировал тройное ДТП. К счастью, никто не пострадал

Накануне патрульные во Львове обнаружили водителя с рекордной концентрацией алкоголя в крови, которая  в 24 раза превышала норму.

35-летний мужчина, управляя автомобилем Audi по улице Кривчицкая во Львове, стал виновником ДТП. Из-за него столкнулись еще два авто. Среди людей никто не пострадал. Однако случай впечатлил патрульных.

Виновника пригласили в авто правоохранителей, где он прошел тест на драгере. По его результатам в крови водителя нашли 4,94 промилле. Это является абсолютным рекордом за время существования патрульной полиции Львовской области.

Такой результат более чем в 24 раза превышает допустимую для водителей норму (0,2 промилле).

Кроме того, очевидцы с места событий после проверки на драгере - хотели осуществить самосуд над опасным водителем. Инспекторы вынуждены были отстранять граждан. Кроме этого, водитель не имел при себе всех необходимых документов.

В отношении так называемого рекордсмена составили два протокола: по ст.130 КУпАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и по ст.124 КУоАП (совершение ДТП) и вынесли постановление из-за недостатка всех необходимых документов.

Одним из предыдущих "безумных" водителей был виновник ДТП в Киеве. Тогда в крови мужчины нашли 1,8 промилле.

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