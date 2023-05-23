Во Львове парня оштрафовали за секс на остановке на 51 грн 23 мая, 20:12 Город Львов (Фото:Roman_Polyanyk / pixabay)

Франковский райсуд Львова оштрафовал на 51 грн несовершеннолетнего молодого человека, который в феврале занимался сексом с 18-летней девушкой на троллейбусной остановке. Он также должен будет заплатить 537 грн судебного сбора, сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение суда.

Парня признали виновным по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Он не пришел на заседание суда.



«25 февраля в 22:18 во Львове по ул. Кульпарковская, 123 на остановке общественного транспорта гражданин совершил действия развратного характера, а именно, будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половые сношения) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности», — сказано в решении суда.

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Ранее суд сделал устное замечание девушке за секс на остановке общественного транспорта. Парня тогда не привлекли к ответственности, потому что он не пришел на заседание, пишет hromadske.