В центре Львова ночью обрушился многоквартирный дом. Жителей спасла их бдительность — фото 26 августа, 11:58 Жильцов дома вовремя эвакуировали (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«До того, как произошел обвал, жильцы увидели, что с домом что-то происходит: осели двери в одной из квартир, люди не могли открыть их. Они позвонили в полицию. Полицейские оперативно выехали на место и своевременно эвакуировали жителей. Когда уже всех вывели, произошел обвал части флигеля дома», — рассказала заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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Фото: Горсовет

Фото: Горсовет

Фото: Горсовет

Фото: Горсовет

На момент обрушения здания, расположенного на проспекте Свободы, 23, в нем находились 12 человек, в том числе 4-летний ребенок.

«Произошло разрушение трех квартир: одна квартира полностью разрушена, две — частично. Также произошло полное разрушение двух нежилых помещений общей площадью 80 кв.м», — говорится в сообщении ГСЧС.

По итогам поисково-спасательных работ с привлечением кинолога, людей под завалами обнаружено не было.

По словам Маруняк, причиной обрушения могли стать демонтажные работы.

«Во дворе соседнего дома проводились строительные работы… Месяц строители снимали стену, которая была причастна к дому № 23 и была опорой этого дома. Это могло уменьшить несущую способность строения и привести к обвалу. Но отмечаю, выводы должна сделать проектная компания, которая сегодня будет работать на месте», — добавила чиновница.

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