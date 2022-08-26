В центре Львова ночью обрушился многоквартирный дом. Жителей спасла их бдительность — фото

26 августа, 11:58
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Жильцов дома вовремя эвакуировали (Фото:ГСЧС)

Жильцов дома вовремя эвакуировали (Фото:ГСЧС)

В ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«До того, как произошел обвал, жильцы увидели, что с домом что-то происходит: осели двери в одной из квартир, люди не могли открыть их. Они позвонили в полицию. Полицейские оперативно выехали на место и своевременно эвакуировали жителей. Когда уже всех вывели, произошел обвал части флигеля дома», — рассказала заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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Горсовет
Фото: Горсовет
Горсовет
Фото: Горсовет
Горсовет
Фото: Горсовет
Горсовет
Фото: Горсовет

На момент обрушения здания, расположенного на проспекте Свободы, 23, в нем находились 12 человек, в том числе 4-летний ребенок.

«Произошло разрушение трех квартир: одна квартира полностью разрушена, две — частично. Также произошло полное разрушение двух нежилых помещений общей площадью 80 кв.м», — говорится в сообщении ГСЧС.

По итогам поисково-спасательных работ с привлечением кинолога, людей под завалами обнаружено не было.

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По словам Маруняк, причиной обрушения могли стать демонтажные работы.

«Во дворе соседнего дома проводились строительные работы… Месяц строители снимали стену, которая была причастна к дому № 23 и была опорой этого дома. Это могло уменьшить несущую способность строения и привести к обвалу. Но отмечаю, выводы должна сделать проектная компания, которая сегодня будет работать на месте», — добавила чиновница.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Обрушение

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