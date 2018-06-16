16 июня 2018, суббота

Во Львове неизвестный бросил дымовую гранату в магазин одежды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Работникам магазина стало плохо в результате задымления
Фото: открытый источник

Работникам магазина стало плохо в результате задымления

Во Львове неизвестный бросил дымовую гранату в помещение магазина подержанной одежды.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в соцсети Facebook.

"В магазине Евросекондхенд по ул. Широкая, 81а неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, который взорвался и образовался сильный едкий дым и химический запах, из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят - печет в груди", - написал он.

По словам свидетелей, мужчина побежал в сторону рынка Левандовского.

Ранее сообщалось, что в Черкассах взорвалась машина, СМИ сообщили о гибели местного бизнесмена.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове