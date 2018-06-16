Во Львове неизвестный бросил дымовую гранату в магазин одежды

Во Львове неизвестный бросил дымовую гранату в помещение магазина подержанной одежды.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в соцсети Facebook.

"В магазине Евросекондхенд по ул. Широкая, 81а неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, который взорвался и образовался сильный едкий дым и химический запах, из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят - печет в груди", - написал он.

По словам свидетелей, мужчина побежал в сторону рынка Левандовского.

Ранее сообщалось, что в Черкассах взорвалась машина, СМИ сообщили о гибели местного бизнесмена.