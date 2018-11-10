Во Львове неизвестные сделали надписи "филиал ФСБ" у храмов УПЦ МП

Во Львове неизвестные оставили провокационные надписи возле храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующие фото опубликовали на странице Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН в Facebook.

У храмов были надписи "Московский патриархат = ФСБ" и "Филиал ФСБ".

Надписи появились у трех храмов на улице Антоновича, проспекте Червоной Калины и улице Короленко.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Борьба против предоставления автокефалии Украинской церкви: на какие шаги готова пойти РПЦ