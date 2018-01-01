Во Львове неизвестные разрисовали фасад Альфа-банка и разбили входную дверь
Сегодня, 12:29
42
В ночь на понедельник, 10 декабря, во Львове неизвестные разрисовали краской фасад отделения одного из банков, расположенного на улице Лычаковской.
Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.
Как сообщается, на стене банка оставили надпись "Альфа, прочь из Львова".
Кроме того, в отделение бросали также камни, разбив стекло на входной двери.
По данным координатора группы Варта-1 Игоря Зинкевича, нападению подверглось отделение украинской "дочки" российского Альфа-банка.
В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.