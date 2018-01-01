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Во Львове неизвестные разрисовали фасад Альфа-банка и разбили входную дверь

Сегодня, 12:29
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На фасаде банка оставили надпись "прочь из Львова"

Фото: полиция

В ночь на понедельник, 10 декабря, во Львове неизвестные разрисовали краской фасад отделения одного из банков, расположенного на улице Лычаковской.

Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.

Как сообщается, на стене банка оставили надпись "Альфа, прочь из Львова".

Кроме того, в отделение бросали также камни, разбив стекло на входной двери.

По данным координатора группы Варта-1 Игоря Зинкевича, нападению подверглось отделение украинской "дочки" российского Альфа-банка.

В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги:   Альфа-банк Львов

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