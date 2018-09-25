Во Львове неизвестные бросили гранату в автомобиль жителя Крыма

Во вторник, 25 сентября, во Львове неизвестные бросили гранату Ф-1 в автомобиль жителя АР Крым.
Как сообщили в местной полиции, неустановленные лица разбили правое боковое окно в авто Ford Mondeo и оставили предмет, похожий на гранату Ф-1. Боеприпас изъяли и направили на экспертное исследование.
Очевидец события Татьяна Потапова сообщила Zaxid.Net, что кроме гранаты в автомобиле оставили записку с угрозами. "Миша, привет из Крыма. Тебе не спрятаться в Украине", - процитировала она текст записки.
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Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит 44-летнему жителю АР Крым, который приехал в гости к своему брату.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
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