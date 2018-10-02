02 октября 2018, вторник

Во Львове недалеко от пожарной части сгорел автобус - видео

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В результате пожара никто не пострадал
Скриншот

В результате пожара никто не пострадал

Недалеко от пожарной части на улице Подвальной во Львове в понедельник ночью, 1 октября, сгорел маршрутный автобус №5А.

Как сообщает Varta1, инцидент произошел, когда он ехал баз пассажиров в парк.

В результате пожара серьезно пострадала часть кузова автобуса.

По словам водителя, сначала в салоне почувствовался неприятный запах и пошел дым, а после этого вспыхнул огонь.

"Водитель вышел из машины, использовал два огнетушителя, чтобы локализовать огонь. Возгорание ликвидировано силами ГСЧС. Сейчас машина эвакуирована на территорию предприятия. Автобус поврежден частично, вероятно его можно будет восстановить и использовать в работе", - рассказал руководитель АТП-1 Орест Хамула.

Причины возгорания устанавливаются. 

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