Во Львове назвали сквер в честь польского диссидента

Уроженец и почетный гражданин Львова Яцек Куронь был адвокатом Украины в Польше

Муниципалитет Львова присвоил имя польского диссидента Яцека Куроня одному из скверов города, расположенного возле консульства Польши.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В сегодняшнее непростое время мы должны дать четкий импульс тем людям, которые за пределами Украины поддерживают Украину. Польша была, есть и будет нашим соседом. Там сегодня непростые времена", - отметил мэр Андрей Садовый.

По его словам, Куронь был одним из тех польских политиков, который настаивал на добрососедских отношениях с Украиной. Куронь родился во Львове. За усилия для сближения двух народов городской совет ранее объявил его почетным гражданином города.

Также в этот день в городе переименовали еще один объект. Улицу, носившую имя советского генерала Карбышева, назвали улицей Виденской (Венской).

Стоит отметить, год назад в Варшаве открыли сквер имени украинского поэта Василия Стуса.