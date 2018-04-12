Во Львове на взятке попался местный прокурор

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Прокурор обещал за взятку прекратить расследование
Фото: Pixabay

Прокурор обещал за взятку прекратить расследование

Правоохранители задержали во Львове местного прокурора, подозреваемого в коррупционной деятельности.

Как сообщается, сотрудник местной прокуратуры №1 по предварительному сговору с местным жителем вымогал у потерпевшего $2,2 тысячи.

Взамен прокурор обещал не привлекать того к уголовной ответственности и прекратить начатое в отношении него расследование.

Задержали злоумышленника и его сообщника после получения ими всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала заместителя прокурора Винницкой области.

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