Во Львове на взятке поймали руководителя университета

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тыс. гривен за трудоустройство в учебном заведении.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство.
Смотрите также
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования