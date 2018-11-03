03 ноября 2018, суббота

Во Львове на взятке поймали руководителя университета

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Злоумышленника поймали
Фото: СБУ

Злоумышленника поймали "на горячем"

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС из Херсонской области 84 тыс. гривен за трудоустройство в учебном заведении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство.

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