Во Львове на выступлении Ника Вуйчича умер подросток

По некоторым данным, у парня был порок сердца

Во время выступления на Арена Львов проповедника и известного мотивационного тренера Ника Вуйчича в воскресенье, 28 октября, скончался 16-летний подросток.

Об этом со ссылкой на управление Нацполиции Львовской области передает ZAXID.NET.

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Как сообщается, около 20:00 парню внезапно стало плохо. Несмотря на усилия медиков, которые проводили все необходимые реанимационные мероприятия, спасти жизнь подростка так и не удалось.

Назначена экспертиза, которая должна установить причины смерти, однако, по неофициальным данным, у погибшего был порок сердца.