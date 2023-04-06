Во Львове приступили к демонтажу самовольно построенной церкви УПЦ МП

6 апреля, 13:43
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Во Львове демонтируют самострой УПЦ МП (Фото:Любомир Зубач/Facebook)

Во Львове демонтируют самострой УПЦ МП (Фото:Любомир Зубач/Facebook)

Во Львове громада Православной церкви Украины начала демонтаж незаконно построенного сооружения УПЦ МП в жилом массиве Сихов.

Об этом сообщил замгородского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач в четверг, 6 апреля.

По его словам, к работам приступили после молитвы священника от ПЦУ и осуществляют их согласно закону.

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«Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны», — написал Зубач в Facebook.

Любомир Зубач/Facebook
Фото: Любомир Зубач/Facebook
Любомир Зубач/Facebook
Фото: Любомир Зубач/Facebook

Директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко рассказал Zaxid.net, что перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и при свидетелях составили соответствующие описания. Все сняли на видео.

Любомир Зубач/Facebook
Фото: Любомир Зубач/Facebook

Ранее храм пытались демонтировать несколько раз. Также стены церкви заклеивали портретами Сталина, а двери и окна заливали монтажной пеной. Громада этой церкви решило перейти в ПЦУ в июле 2022 года, а в марте 2023-го местные власти передали земельный участок для строительства кафедрального собора.

5 апреля громада главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в ПЦУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов УПЦ МП Демонтаж ПЦУ Сихов

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