Во Львове приступили к демонтажу самовольно построенной церкви УПЦ МП 6 апреля, 13:43 Во Львове демонтируют самострой УПЦ МП (Фото:Любомир Зубач/Facebook)

Во Львове громада Православной церкви Украины начала демонтаж незаконно построенного сооружения УПЦ МП в жилом массиве Сихов.

Об этом сообщил замгородского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач в четверг, 6 апреля.

По его словам, к работам приступили после молитвы священника от ПЦУ и осуществляют их согласно закону.

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«Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны», — написал Зубач в Facebook.

Фото: Любомир Зубач/Facebook

Фото: Любомир Зубач/Facebook

Директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко рассказал Zaxid.net, что перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и при свидетелях составили соответствующие описания. Все сняли на видео.

Фото: Любомир Зубач/Facebook

Ранее храм пытались демонтировать несколько раз. Также стены церкви заклеивали портретами Сталина, а двери и окна заливали монтажной пеной. Громада этой церкви решило перейти в ПЦУ в июле 2022 года, а в марте 2023-го местные власти передали земельный участок для строительства кафедрального собора.

5 апреля громада главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в ПЦУ.