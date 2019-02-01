Во Львове на прохожего упала часть фасада здания, мужчина госпитализирован Сегодня, 13:27 391 Цей матеріал також доступний українською

В пятницу, 1 февраля, во Львове на прохожего упал фрагмент лепнины с фасада здания.

Об этом со ссылкой на председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозулю передает пресс-служба горсовета.

По его словам, инцидент произошел на улице Дорошенко.

"В результате падения был травмирован пешехода. Мужчину доставили в 8-ю больницу. Место происшествия огорожено", - рассказал Зозуля, отметив, что здание принадлежит ОСМД.

Он также добавил, что в связи с происшествием райадминистрация выпишет балансодержателю дома предписание "провести дополнительное обследование фасада здания на предмет выявления аварийных элементов, угрожающих падению".

Насколько тяжелую травму получил пострадавший, не уточняется.



