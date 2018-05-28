Во Львове на остановке полностью сгорела маршрутка

В понедельник, 28 мая, во Львове вблизи конечной остановки на просп. Красной Калины полностью сгорела маршрутка, которая курсировала по маршруту №42.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

"В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автобуса не было, поэтому обошлось без жертв. Машина была припаркована возле конечной остановки. Когда на место прибыли пожарные, маршрутка практически вся была охвачена огнем", - сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали за 15 минут, однако огонь полностью уничтожил автобус.

"Заметив возгорание под капотом, водитель маршрутки сначала сам пытался потушить пожар, однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус. Причины возгорания пока неизвестны", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что под Кривым Рогом сгорел пассажирский автобус.