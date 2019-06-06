Во Львове на голову девочки-подростка упал фрагмент фасада здания
Сегодня, 11:46
В среду вечером, 5 июня, на улице Федорова во Львове на голову девочки-подростка 2003 года рождения упал фрагмент фасада здания.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты местной ОГА.
В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмой головы средней степени тяжести.
«Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лица», — говорится в сообщении.
Других подробностей происшествия пока нет.