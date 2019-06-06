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Во Львове на голову девочки-подростка упал фрагмент фасада здания

Сегодня, 11:46
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Во Львове на голову девочки-подростка упал фрагмент фасада здания - фото

t-pravda.te.ua

Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести

В среду вечером, 5 июня, на улице Федорова во Львове на голову девочки-подростка 2003 года рождения упал фрагмент фасада здания.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты местной ОГА.

В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмой головы средней степени тяжести.

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«Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лица», — говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия пока нет.

Теги:   Подростки Львов

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