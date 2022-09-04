Во Львове мужчина бросил гранаты в полицейских и их автомобиль. Ему грозит пожизненное 4 сентября, 23:19 Одну из гранат мужчина бросил в салон автомобиля полицейских (Фото:Полиция Львовской области/Facebook)

Во Львове 24-летний мужчина бросил две гранаты в патрульных полицейских и салон служебного автомобиля. В результате взрыва никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Информация об инциденте поступила около 14:00 в воскресенье, 4 сентября. По данным полиции, на улице Белогорской мужчина родом из Харькова вел себя агрессивно, занимал прохожих, угрожая им гранатой.

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Когда правоохранители прибыли туда, он угрожал применить оружие и не реагировал на их замечания. Злоумышленник бросил одну гранату в сторону полицейских, а вторую — в салон их авто, после чего убежал в дом.

Фото: Полиция Львовской области

На место прибыли следственно-оперативная группа, другие сотрудники полиции, а также специалисты-взрывотехники полиции Львовской области. Правоохранители установили личность злоумышленника, а также его 29-летнего брата, который скрывался в доме.

Фото: Полиция Львовской области

Следователи решают вопрос об их задержании. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — пожизненное заключение.

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