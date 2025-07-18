Во Львове врачи провели уникальную операцию на печени 10-месячному мальчику

Как уточняют врачи, 15% здоровых тканей печени Демьяна за неделю после первого этапа операции выросли в четыре раза. (Фото: www.instagram.com/st.nicholas.hospital)

Во Львове хирурги из Детской больницы Святого Николая впервые выполнили практически уникальную для мировой медицины операцию — ALPPS — на печени 10-месячного Демьяна.

Об этом 18 июля сообщается на странице медицинского учреждения в Instargram.

По информации врачей, почти вся печень ребенка была поражена злокачественной опухолью — осталось лишь 15% здоровых тканей.

Причем злокачественную опухоль в теле Демьяна медики обнаружили, когда ему едва исполнилось четыре месяца. Выяснилось, что она занимала 8 см из общей длины печени в 12 см. Постепенно она распространилась на все четыре сектора органа.

Как сообщи медики, малыш мог умереть всего за несколько недель. Поэтому незамедлительно была начата химиотерапия, в результате которой удалось в два раза ее уменьшить.

«Однако угроза жизни никуда не делась. Опухоль следовало удалить. Во время первого этапа хирурги разделили части печени на здоровую и пораженную опухолью. А сосуды, питавшие „больной“ участок, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган при этом продолжал выполнять свою функцию», — сообщили медики.

Как уточняют врачи, 15% отделенных здоровых тканей печени Демьяна за неделю после первого этапа операции выросли в четыре раза.

Ко второму этапу медики привлекли руководителя Центра кардиохирургии Больницы Святого Пантелеймона Романа Домашича. Ситуацию осложняло, что опухоль частично поразила нижнюю полостую вену, которая выводит очищенную кровь из печени.

«Чтобы не останавливать кровообращение ребенка, сосуд нужно было очень оперативно заменить — менее чем за полчаса. Опытный кардиохирург справился за 14 минут! А детские специалисты смогли полностью удалить больную часть печени», — заявили медики.

На данный момент Демьян продолжает получать химиотерапию и чувствует себя значительно лучше, чем ранее, подытожили врачи.