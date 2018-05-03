Во Львове маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе

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Маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе
Фото: Igor Zinkevych via Facebook

Маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе

В четверг, 3 мая, в центре Львова пригородная маршрутка №111 сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе возле Оперного театра.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь областной полиции Светлана Добровольская, около 12:00 автобус, поворачивая с проспекта Чорновола на улицу Городоцкую, совершил наезд на местную жительницу, которая переходила по пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы.

По предварительной информации, львовянка осуществляла переход на зеленый свет.

Напомним, что 26 апреля на стационарном посту Плай в селе Добряны Стрыйского района Львовской области автомобиль сбил сотрудника патрульной службы полиции.

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