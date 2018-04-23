Во Львове КОРД обезвредил группировку рэкетиров

В состав банды входили семь человек

Сотрудники спецподразделения полиции КОРД обезвредили во Львове группировку рэкетиров.

Как сообщается, злоумышленники требовали у местного жителя $20 тысяч.

Задержали преступников после получения части требуемой суммы в размере $7 тысяч.

"В состав преступной группы входили шесть мужчин в возрасте 29-51 лет и 19-летняя девушка. Один из них - житель Запорожской области, остальные - жители Львовщины", - рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области обезвредили банду рэкетиров, обложившую "данью" местных предпринимателей.