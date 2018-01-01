Во Львове из-за российского софта были украдены данные военных и государственных учреждений Сегодня, 13:14 0 Цей матеріал також доступний українською СБУ обнаружила у коммерсантов похищенные данные с ограниченным доступом Скриншот с видео СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове коммерческую структуру, которая устанавливала местным предприятиям, а также военным и государственным учреждениям запрещенное российское программное обеспечение Парус и Афина.

Как сообщается, во время следственных действий СБУ обнаружила у коммерсантов похищенные базы данных с ограниченным доступом.

Кроме того, указанные вредоносные программы позволяли получить несанкционированный доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста учреждений с территории РФ.

"Похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства", - подчеркнули в спецслужбе.

По данному факту начатого уголовного производства по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (до семи лет лишения свободы).