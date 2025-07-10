Последствия непогоды на Львовщине 9 июля 2025 года (Фото: Львовский городской совет/Telegram)

Во Львове в четверг, 10 июля, ожидается мощная непогода , из-за чего в городе объявили максимальный уровень опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Там отметили, что как на территории города, так и на территории области до конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь (III уровень опасности, красный).

В пресс-службе Львовского горсовета заявили, что в результате непогоды затопило реку Зубру вблизи Львова — проезд транспорта там пока невозможен.

Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

Там работают аварийные бригады, однако в горсовете предостерегли, что пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений будет сложно.

По прогнозам погоды дождь продлится целый день.

Патрульная полиция Львовщины также заявила, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление таких участков дорог: