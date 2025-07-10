Во Львове из-за непогоды затопило реку Зубру и несколько участков дорог, объявлен максимальный уровень опасности — фото
Последствия непогоды на Львовщине 9 июля 2025 года (Фото: Львовский городской совет/Telegram)
Во Львове в четверг, 10 июля, ожидается мощная непогода, из-за чего в городе объявили максимальный уровень опасности.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Там отметили, что как на территории города, так и на территории области до конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь (III уровень опасности, красный).
В пресс-службе Львовского горсовета заявили, что в результате непогоды затопило реку Зубру вблизи Львова — проезд транспорта там пока невозможен.
Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках.
Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.
Там работают аварийные бригады, однако в горсовете предостерегли, что пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений будет сложно.
По прогнозам погоды дождь продлится целый день.
Патрульная полиция Львовщины также заявила, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление таких участков дорог:
- улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II, Львов;
- автодорога Т-14−16 Львов — Меденичи — Пустомыты, вблизи населенного пункта Сокольники.
- Зубра — затоплена проезжая часть.