Во Львове из-за непогоды затопило реку Зубру и несколько участков дорог, объявлен максимальный уровень опасности — фото

10 июля, 09:00
Последствия непогоды на Львовщине 9 июля 2025 года

Последствия непогоды на Львовщине 9 июля 2025 года (Фото: Львовский городской совет/Telegram)

Во Львове в четверг, 10 июля, ожидается мощная непогода, из-за чего в городе объявили максимальный уровень опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Там отметили, что как на территории города, так и на территории области до конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь (III уровень опасности, красный).

В пресс-службе Львовского горсовета заявили, что в результате непогоды затопило реку Зубру вблизи Львова — проезд транспорта там пока невозможен.

Фото: Львовский городской совет/Telegram
Фото: Львовский городской совет/Telegram
Львовский городской совет/Telegram
Фото: Львовский городской совет/Telegram

Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко отметил, что во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

Там работают аварийные бригады, однако в горсовете предостерегли, что пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений будет сложно.

Фото: Львовский городской совет/Telegram
Фото: Львовский городской совет/Telegram
Львовский городской совет/Telegram
Фото: Львовский городской совет/Telegram

По прогнозам погоды дождь продлится целый день.

Патрульная полиция Львовщины также заявила, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление таких участков дорог:

  • улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II, Львов;
  • автодорога Т-14−16 Львов — Меденичи — Пустомыты, вблизи населенного пункта Сокольники.
  • Зубра — затоплена проезжая часть.
