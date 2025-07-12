Во Львове в результате атаки РФ повреждены 46 домов и десятки других помещений, 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Во Львове в результате российского обстрела ночью и утром в субботу, 12 июля, повреждены 46 домов, на двух промышленных объектах возникли пожары. Больше всего разрушений — в Зализнычном и Галицком районах, сообщил городской голова Андрей Садовый.

Зафиксировано попадание в двухэтажный дом на улице Митрополита Андрея, он частично разрушен. Всего в поврежденных домах выбито более 500 окон. Также пострадали три корпуса Львовской политехники, городские суды, более 20 помещений бизнеса и 20 автомобилей.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что пострадали шесть человек, среди них — 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.

NV собрал фото последствий атаки РФ на Львов, которые опубликовало агентство Reuters.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Roman Baluk