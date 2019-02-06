Во Львове из воинской части похитили тепловизоры и приборы ночного видения от США на 4,5 млн гривен Сегодня, 13:11 250 Цей матеріал також доступний українською

Неизвестные похитили из воинской части во Львове специальное военное снаряжение на сумму более 4,5 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, речь идет о семи тепловизорных прицелах и восьми приборах ночного видения, которые были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

Согласно версии следствия, похищение военного снаряжения произошло из-за халатного отношения начальника склада к учету и сохранности вверенного имущества.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины (от 5 до 8 лет).

В отношении военного избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.