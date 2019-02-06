Во Львове из воинской части похитили тепловизоры и приборы ночного видения от США на 4,5 млн гривен
Неизвестные похитили
из воинской части во Львове специальное военное снаряжение на сумму более 4,5
млн гривен.
Об этом сообщили
в Государственном бюро расследований.
Как отмечается,
речь идет о семи тепловизорных прицелах и восьми приборах ночного видения,
которые были выделены Украине правительством США в рамках программы международной
технической помощи.
Согласно версии
следствия, похищение военного снаряжения произошло из-за халатного отношения
начальника склада к учету и сохранности вверенного имущества.
Сейчас ему
сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного
должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в
условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины
(от 5 до 8 лет).
В отношении военного
избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.