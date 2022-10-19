Во Львове и области сократили время комендантского часа 19 октября, 20:29 Город Львов (Фото:ПравдаТУТ)

Во Львовской области со среды, 19 октября, сократили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщили глава областной военной администрации Максим Козицкий и городской голова Львова Андрей Садовый.

Теперь комендантский час продлится пять часов — с 00:00 до 05:00. Ранее комендантский час во Львовской области длился с 23:00 до 06:00.

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Козицкий напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

13 октября Козицкий сообщил, что российские оккупанты попали в военный объект на территории региона. Погибших в результате обстрела нет.