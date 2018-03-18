Во Львове и Харькове разрисовали авто российских дипломатов

В Харькове разрисовали машину с дипломатическими номерами РФ

В воскресенье, 18 марта, во Львове и Харькове неизвестные разрисовали красно-черными флагами ОУН и надписями Крым наш автомобили с российскими дипломатическими номерами.

Как сообщает Варта1, на автомобилях российских дипломатов на улице Вышинского в Лычаковском районе Львова нарисовали красно-черные флаги ОУН.

В Харькове припаркованный недалеко от здания генерального консульства РФ в Харькове автомобиль с дипломатическими номерами РФ разрисовали надписями желтого цвета Крым наш и картой полуострова, передает MediaPort.

Напомним, что 17 марта в Киеве на автомобили российских дипломатов нанесли граффити с украинской символикой.

18 марта проходят выборы президента РФ. В связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя украинские националисты пикетируют дипломатические учреждения РФ в Киеве, Харькове и Львове.