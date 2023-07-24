Во Львове хотели украсть прах агента НКВД Кузнецова

24 июля, 12:37
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Во Львове хотели украсть прах агента НКВД Кузнецова (Фото:Андрей Садовый/Телеграм)

Во Львове хотели украсть прах агента НКВД Кузнецова (Фото:Андрей Садовый/Телеграм)

Во Львове неизвестные хотели украсть прах советского диверсанта-разведчика, агента НКВД Николая Кузнецова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторяю. Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. За деталями в ГУР [Главное управление разведки]», — заявил он.

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Андрей Садовый
Фото: Андрей Садовый

Прах Кузнецова пытаются украсть не впервые. В январе 2021 года неизвестные хотели сделать подкоп к могиле. Его обнаружили в клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яма сверху была прикрыта доской.

Садовый выступил против передачи России останков Кузнецова, пока украинцы находятся в российских тюрьмах и плену.

Николай Кузнецов — советский диверсант, агент НКВД. Во время Второй мировой войны лично ликвидировал несколько высших офицеров и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

Был ликвидирован в марте 1944 года в результате перестрелки с бойцами ОУН-УПА, которые приняли его, переодетого в униформу военнослужащих Вермахта, за немецкого дезертира.

Посмертно удостоен звания Героя Советского союза. В июле 1960 года Кузнецова перезахоронили с почестями на Холме Славы во Львове. Россия требует вернуть его останки с 2000-х.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Львов Андрей Садовый НКВД

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