Во Львове футбольные болельщики избили водителя маршрутки

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В результате происшествия 47-летний водитель был госпитализирован
Фото: moz.gov.ua

В результате происшествия 47-летний водитель был госпитализирован

Вечером в воскресенье, 22 апреля, на улице Стрыйской во Львове группа футбольных болельщиков избила водителя маршрутки.

Об этом сообщили в Нацполиции. 

"Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча (Динамо - Верес) самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта с водителем избили его", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после этого 47-летний пострадавший был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

"Сейчас восемь человек находятся в Пустомытовском отделе полиции. Все они - жители Киева в возрасте 18-21 лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что массовую драку в троллейбусе на Троещине в Киеве пришлось усмирять четырем экипажам полиции.

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