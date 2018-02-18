Во Львове электричка насмерть сбила мужчину

В воскресенье, 18 февраля, во Львове на перекрестке ул. Купчинського-Петрицкого (станция Пидзамче) электрический поезд насмерть сбил мужчину.
Об этом сообщает председатель общественной организации Варта 1 Игорь Зинкевич.
Трагедия произошла в 16:05.
"Электропоезд №641 совершил наезд на неизвестного человека, который на месте происшествия погиб", - написал Зинкевич.
Местное издание Leopolis.news, ссылаясь на слова свидетелей, передает, что погиб мужчина возрастом около 50 лет.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Киевом поезд сбил 11-летнего ребенка.
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