Во Львове электричка насмерть сбила мужчину

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Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители
Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители

В воскресенье, 18 февраля, во Львове на перекрестке ул. Купчинського-Петрицкого (станция Пидзамче) электрический поезд насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщает председатель общественной организации Варта 1 Игорь Зинкевич.

Трагедия произошла в 16:05.

"Электропоезд №641 совершил наезд на неизвестного человека, который на месте происшествия погиб", - написал Зинкевич. 

Местное издание Leopolis.news, ссылаясь на слова свидетелей, передает, что погиб мужчина возрастом около 50 лет.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Киевом поезд сбил 11-летнего ребенка.

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