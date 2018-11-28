Во Львове два отделения Альфа-банка забросали коктейлями Молотова

В ночь на 28 ноября во Львове произошли пожары в двух отделениях Альфа-банка по ул.Политехнической, 2 и на проспекте Черновола, 45.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на спасателей, пожары в отделениях были незначительными. В результате инцидентов никто не пострадал.

В отделении на Политехнической огонь повредил окно, кондиционер, две видеокамеры, пол и потолки.

Второй пожар повредил окно и стены.

Фото: Игорь Зинкевич

Как уточнили в пресс-службе полиции, неизвестные бросили в отделения банков бутылки с зажигательной смесью.

По фактам пожаров начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.