28 ноября 2018, среда

Во Львове два отделения Альфа-банка забросали коктейлями Молотова

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Пожары в отделениях банка произошли ночью
Фото: Игорь Зинкевич

Пожары в отделениях банка произошли ночью

В ночь на 28 ноября во Львове произошли пожары в двух отделениях Альфа-банка по ул.Политехнической, 2 и на проспекте Черновола, 45.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на спасателей, пожары в отделениях были незначительными. В результате инцидентов никто не пострадал.

В отделении на Политехнической огонь повредил окно, кондиционер, две видеокамеры, пол и потолки.

Второй пожар повредил окно и стены.

Фото: Игорь Зинкевич

Как уточнили в пресс-службе полиции, неизвестные бросили в отделения банков бутылки с зажигательной смесью.

По фактам пожаров начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

 

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