06 июня 2018, среда

Во Львове доброжелательный велосипедист бесплатно перевозил людей через огромную лужу - видео

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На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые
Скриншот

На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые

После сильного ливня во Львове из-за проблем с ливнестоками образовались огромные лужи, препятствовавшие передвижению пешеходов.

Однако, как сообщает ТСН, нашелся человек, готовый прийти на помощь горожанам.

"Ради хорошего настроения земляков, 34-летний мужчина оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя. На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые", - говорится в сюжете.

При этом отмечается, что денег за свои услуги велосипедист не брал, даже когда ему их предлагали.

Ранее сообщалось, что после шторма в Запорожской области затопило курортную Кирилловку.

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