Во Львове судили девушку за секс на остановке общественного транспорта. Мужчину — нет 9 мая, 18:40 Город Львов (Фото:Roman_Polyanyk / pixabay)

Франковский районный суд Львова рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Так, в феврале девушка занялась сексом с парнем на остановке общественного транспорта. Ее привлекли к ответственности, а мужчину, согласно материалам дела, — нет.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.

Событие произошло вечером 25 февраля.

«Гражданка на остановке общественного транспорта совершила действия развратного характера, а именно, будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности», — говорится в материалах дела.

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Львовянка на судебном заседании вину признала. Суд тоже ее признал виновным по ст. 173 Кодекса Украины об административном правонарушении. Судья Юрий Ванивский сделал девушке устное замечание, а дело закрыл.

При этом мужчину не привлекли к ответственности.