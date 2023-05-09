Во Львове судили девушку за секс на остановке общественного транспорта. Мужчину — нет
Город Львов (Фото:Roman_Polyanyk / pixabay)
Франковский районный суд Львова рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Так, в феврале девушка занялась сексом с парнем на остановке общественного транспорта. Ее привлекли к ответственности, а мужчину, согласно материалам дела, — нет.
Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.
Событие произошло вечером 25 февраля.
«Гражданка на остановке общественного транспорта совершила действия развратного характера, а именно, будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности», — говорится в материалах дела.
Львовянка на судебном заседании вину признала. Суд тоже ее признал виновным по ст. 173 Кодекса Украины об административном правонарушении. Судья Юрий Ванивский сделал девушке устное замечание, а дело закрыл.
При этом мужчину не привлекли к ответственности.