16 ноября 2018, пятница

Во Львове десять молодых людей разгромили игровые автоматы — депутат

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После нападения на зал игровых автоматов, злоумышленники побежали в сторону улицы Кульпарковская
Фото: Facebook/Igor Zinkevych

После нападения на зал игровых автоматов, злоумышленники побежали в сторону улицы Кульпарковская

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что десять молодых людей с битами забежали в зал игровых автоматов на улице Садовой во Львове.

Об этом он написал в Facebook.

Зинкевич заявил, что после нападения злоумышленники побежали в сторону улиц Кульчицкой и Кульпарковской.

По состоянию на 17.00 сотрудники полиции задержали некоторых из них на улице Симона Петлюры.

На фото, которые опубликовал депутат, видно, что задержанных семеро. 

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