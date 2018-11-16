Во Львове десять молодых людей разгромили игровые автоматы — депутат

После нападения на зал игровых автоматов, злоумышленники побежали в сторону улицы Кульпарковская

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что десять молодых людей с битами забежали в зал игровых автоматов на улице Садовой во Львове.

Об этом он написал в Facebook.

Зинкевич заявил, что после нападения злоумышленники побежали в сторону улиц Кульчицкой и Кульпарковской.

По состоянию на 17.00 сотрудники полиции задержали некоторых из них на улице Симона Петлюры.

На фото, которые опубликовал депутат, видно, что задержанных семеро.