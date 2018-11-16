Во Львове десять молодых людей разгромили игровые автоматы — депутат

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что десять молодых людей с битами забежали в зал игровых автоматов на улице Садовой во Львове.
Об этом он написал в Facebook.
Зинкевич заявил, что после нападения злоумышленники побежали в сторону улиц Кульчицкой и Кульпарковской.
По состоянию на 17.00 сотрудники полиции задержали некоторых из них на улице Симона Петлюры.
На фото, которые опубликовал депутат, видно, что задержанных семеро.
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